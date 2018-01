PSG : La méthode Enrique commence à faire des dégâts dans le vestiaire

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé l’été dernier avec la réputation d’être un directeur sportif à poigne et surtout imbattable sur le marché des transferts, Antero Henrique a rapidement fait l’unanimité.

Néanmoins, ce mois de janvier cristallise certaines crispations internes dans un effectif où les joueurs sont habitués à être plus choyés que cela. C’est justement cette froideur et cette distance qui auraient du mal à passer au sein du groupe, et L’Equipe rapporte ainsi plusieurs fissures entre les joueurs et le secteur sportif du club. Tout d’abord, la décision de mettre Lucas et Ben Arfa de côté depuis une longue période est perçue comme injuste, car les deux hommes sont très appréciés dans le vestiaire. Cette mise à l’écart lors de la préparation des matchs, et cette impossibilité à dialoguer avec Henrique en agace aussi d’autres.

Le quotidien sportif évoque ainsi que, en dehors des deux premiers jours, le directeur sportif parisien n’a pas vu un seul joueur depuis la reprise, et a envoyé promener Trapp et Draxler, qui cherchaient à en savoir plus sur leur situation aux yeux du club, et continueront la saison comme si de rien n’était. Et comme Unai Emery se range derrière l’avis de son supérieur, la communication est au point mort, ce qui n’a par exemple pas permis de calmer les choses en interne lorsque Javier Pastore a vivement démenti les propos de Thiago Silva sur les raisons de son retard et son envie de partir du club. Les choses sont restées en l’état, et même si tout le monde sera rapidement concentré sur le match à venir face au Real Madrid, l’attitude très distante d’Antero Henrique, presque forcé de faire un communiqué de presse après les retards de Cavani et Pastore, n’aide pas forcément à l’union sacrée dans le vestiaire.