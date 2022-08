PSG : Mbappé pleure, toute l’Espagne se marre

Dans : PSG.

La presse espagnole s’est régalée des images du match entre le PSG et Montpellier, puis des attaques assez vicieuses lancées par Neymar sur les réseaux sociaux dans la nuit.

Sur le terrain tout d’abord, et c’est ce qui importe le plus, Kylian Mbappé n’a pas caché son agacement à plusieurs reprises. Après son pénalty manqué, mais aussi dans le cours du jeu quand il a notamment été oublié sur une ouverture, et qu’il s’est mis à bouder sur le reste de l’action, alors qu’il aurait pu être à la finition. Même quand il a inscrit son premier but de la saison, Mbappé n’avait clairement pas le sourire. Le premier match officiel aura donc étonné à ce niveau, surtout que pendant la préparation, le numéro 7 du PSG ne cachait pas sa joie de vivre et son envie de tout défoncer encore cette saison.

Mbappé va regretter d'avoir prolongé au PSG

Dans la nuit, les tacles glissés par Neymar, qui a relayé des messages sur les réseaux sociaux laissant entendre qu’il ne devait pas y avoir photo en ce qui concerne les tireurs du pénalty au PSG, ont mis le feu. Vue d’Espagne, la donne est simple, Kylian Mbappé va regretter comme pas possible le fait d’avoir prolongé son contrat à Paris. « On lui avait promis le bonheur éternel, il va vivre un véritable calvaire », annonce le média Defensa Central, proche de Florentino Pérez et qui se régale donc de cette situation. « Messi et Neymar sont en grande forme, et ont cartonné en son absence. Mbappé s’est vu promettre qu’il serait la tête d’affiche du PSG de Galtier, c’est loin d’être la réalité pour le moment », a livré Defensa Central.

Neymar fait la morale à Mbappé

De là à annoncer que Mbappé a été déçu de voir que le PSG a conservé Neymar dans son effectif, il n’y a qu’un pas que la chaine de TV espagnole a franchi allègrement. Pour Antena 3, c’est tout simplement un bras de fer dans la « guerre » entre Neymar et Mbappé. « La vérité, c’est que l’attitude de Mbappé tout au long du match n’est pas passé », explique le média espagnol, qui voit donc dans l’attaque du Brésilien un rappel à l’ordre sur son comportement. Ce serait un peu le monde à l’envers au Paris SG, où l’ancien prodige de Santos s’est souvent vu reprocher son attitude désinvolte sur le terrain.

Au coeur de tout cela, il y a un Christophe Galtier qui se voit souhaiter bon courage pour s’en sortir. Mundo Deportivo avoue que la situation va être très complexe toute la saison pour l’entraineur du PSG si cela continue sur ces bases. « Galtier n’a certainement pas aimé la réaction de Mbappé sur la passe non effectuée par Vitinha, mais ce n’est pas la première fois, et certainement pas la dernière fois que cela se produit », balance le journal catalan, persuadé que l’international français a voulu faire passer un message par son attitude. Sachant parfaitement que cela allait faire réagir, l’ancien monégasque a tenu à faire savoir qu’on ne pouvait pas l’ignorer sur une action dangereuse. Ses coéquipiers sont en tout cas prévenue, même si la méthode est plus que discutable.