PSG ‍: La honte est terminée, Riolo n'en revient pas

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG séduit en ce début de saison sous les ordres de Luis Enrique. Pour certains observateurs, les champions de France en titre sont dans la bonne direction.

A Paris, Luis Enrique a déjà réussi à mettre sa patte sur la façon de jouer du PSG. Le club de la capitale a totalement changé de visage par rapport à la fin de saison dernière. Difficile de savoir si cette dynamique va durer longtemps ou non mais pour le moment, force est de constater que le PSG est séduisant à voir jouer. Pas mal de fans et d'observateurs veulent croire que cette saison sera la bonne pour voir un vrai collectif à Paris. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire, lui qui est très satisfait de ce qu'il voit au PSG avec Luis Enrique.

Le PSG sauvé, Riolo y croit

Sur l'antenne de l'After d'RMC, le journaliste n'a pas tari d'éloges sur ce PSG new look même s'il ne veut pas trop s'enflammer, notamment au niveau des résultats. « Pourquoi je suis beaucoup plus positif cette année ? Parce qu’il y a un vent de fraîcheur qu’on attendait depuis très longtemps. Ce club était englué dans une espèce d’ambiance un peu mortifère, avec des joueurs qui avaient des statuts. N’oublions pas que la deuxième partie de saison post-Coupe du monde a quand même probablement été l’une des pires qu’on ait vécue depuis dix ans au Paris Saint-Germain, avec des joueurs qui n’avaient plus du tout envie d’être là. Ce vent de fraîcheur, c’est ça qu’il faut mettre en avant selon moi. On découvre de nouveaux joueurs, il y a un emballement à découvrir la fraîcheur de Warren Zaïre-Emery, à voir Vitinha jouer à ce niveau. Il a peut-être des choses en lui qu’on n’avait pas encore entrevues. On découvre Ugarte, on ne connaissait pas ce joueur. Ruiz et Soler vont entrer dans la rotation, il n’y aura pas de problème. Peu importe ce qu’il se passera, l’esprit sera bon », a notamment indiqué Daniel Riolo, convaincu que les supporters du PSG n'auront plus de sentiment de honte cette saison tant que l'équipe jouera de cette manière.