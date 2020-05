PSG : La folle rumeur, l'ASSE attaquée par Paris au mercato ?

Dans : PSG.

Confronté au départ de Thomas Meunier, le PSG sera dans l’obligation de recruter un joueur au poste de latéral droit lors du prochain mercato.

Ces dernières semaines, peu de pistes ont filtré au sujet de la succession de l’international belge, lequel n’a pas trouvé d’accord avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi au sujet de la prolongation de son contrat. Le club de la capitale, qui compte d’ores et déjà Colin Dagba et Thilo Kehrer à ce poste, hésite encore sur le profil du joueur à recruter. Une doublure à l’international allemand, un n°1 bis ou un véritable titulaire indiscutable ? Toutes les portes sont ouvertes, à tel point que Tutto Mercato Web estime plausible une signature d’un certain… Mathieu Debuchy à Paris.

L’information paraît dingue et pourtant, elle figure bien sur le site du spécialiste italien du mercato. Sous contrat avec Saint-Etienne jusqu’en juin 2021 et alors qu’il totalise 31 apparitions la saison dernière toutes compétitions confondues, l’ancien champion de France avec Lille intéresse la direction du PSG qui apprécie son profil de défenseur très efficace dans le secteur offensif, mais également très abordable financièrement. Le PSG aime tellement Mathieu Debuchy que dans l’esprit de la direction francilienne, le défenseur des Verts figurerait en meilleure position que Mattia De Sciglio de la Juventus Turin, régulièrement évoqué pour renforcer la défense parisienne. Reste maintenant à voir si cette information totalement dingue trouvera une confirmation en France et si tel est le cas, quelle sera la position de Claude Puel et des dirigeants stéphanois. Selon le média spécialisé Transfermarkt, Mathieu Debuchy est estimé à seulement 2 ME. Pour rappel, il avait rejoint l’ASSE libre de tout contrat en provenance d’Arsenal en janvier 2018 après une pige en prêt à Bordeaux.