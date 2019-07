PSG : La fin de l'incroyable feuilleton sous 48h pour Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même si c'est le dossier Neymar qui agite cette première moitié du mercato du Paris Saint-Germain, les supporters du club de la capitale n'oublient pas que leur club est en quête d'un vrai numéro 6 depuis bientôt deux ans et que pour l'instant Leonardo n'a toujours pas décroché le gros lot. Mais ce samedi, les choses se précisent, car selon L'Equipe, le dossier Idrissa Gueye avance à un rythme soutenu depuis quelques jours, au point même que le finaliste malheureux de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal pourrait faire l'objet d'un accord entre Everton et le PSG d'ici lundi.

Pendant qu'Idrissa Gueye était en Egypte pour la CAN, ses représentants ont déjà négocié les conditions de son contrat avec le Paris SG, et le milieu de terrain devrait s'engager jusqu'en 2024 avec le PSG. Mais c'est avec l'autre club de Liverpool que les choses ont traîné un peu avant de subitement s'accélérer ces dernières heures. En effet, les dirigeants d'Everton doivent composer avec un mercato qui s'achève le 8 août en Premier League et Idrissa Gueye étant partant il faudra le remplacer. A priori, la transaction se fera pour un peu moins de 40ME, même si un club anglais semble vouloir s'inviter et donc faire grimper le prix. Mais cette fois le Paris Saint-Germain semble en mesure de vite rafler la mise, Leonardo finalisant ainsi un dossier qu'Antero Henrique avait été incapable de mener à son terme lors du mercato d'hiver.