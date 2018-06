PSG : La décision est prise, Areola ne rejoindra pas Ancelotti

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2019, Alphonse Areola n’accepte de rester qu’à condition de garder son statut de numéro 1.

Ce n’est pourtant pas le scénario qui se dessine avec la signature imminente de Gianluigi Buffon. Au vu de sa renommée, l’ancien Bianconero ne vient pas pour cirer le banc. On peut donc s’attendre à un départ définitif du gardien français. En tout cas, le portier formé au club francilien ne sera pas transféré à Naples. Présenté comme la piste la plus sérieuse, le Napoli de Carlo Ancelotti aurait jugé le dossier trop cher.

La formation de Serie A s’est donc penchée sur l’Italien Alex Meret (21 ans) qui, selon le journaliste Gianluca Di Marzio et Paris United, sera bien l’heureux élu. Naples aurait en effet trouvé un accord avec l’Udinese pour un transfert estimé à 25 millions d’euros bonus compris. A croire que le PSG en réclamait beaucoup plus. Rappelons que le champion de France souhaiterait conserver Areola, prolonger son contrat et pousser son autre gardien Kevin Trapp vers la sortie. Pour le moment, le plan parisien reste envisageable.