PSG : La cote de ce Parisien monte en flèche au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En l’absence de Thomas Meunier et de Dani Alves, c’est le jeune Colin Dagba qui était titulaire au poste de latéral droit contre Monaco, samedi (4-0). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune Parisien de 20 ans a réalisé un match plein. Hyperactif sur son côté, le joueur sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2020 a tapé dans l’œil de plusieurs clubs. Et à en croire les informations de Madeinfoot, sa situation pourrait évoluer dans les prochains jours.

Des clubs allemands et anglais se seraient récemment renseignés auprès du Paris Saint-Germain afin de connaître la disponibilité du joueur. En France, certains clubs aimeraient se le faire prêter. De son côté, Colin Dagba veut connaître les intentions de la direction du PSG à son égard ainsi que l’avis de Thomas Tuchel avant de prendre une décision définitive. L’avenir de Thomas Meunier, parfois évoqué en Italie ou en Espagne, pourrait conditionner son futur. Mais à l’évidence, la concurrence risque d’être un peu trop féroce pour le jeune Colin Dagba, qui pourrait partir en prêt d’ici la fin du mercato.