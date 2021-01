PSG : Verratti trop gras, Pochettino le colle au régime

Dans : PSG.

Dimanche, Mauricio Pochettino a dirigé sa première séance d’entraînement à la tête du Paris Saint-Germain.

Le nouveau coach du PSG n’aura pas beaucoup de temps pour préparer son premier match puisque celui-ci arrive très vite avec le déplacement à Saint-Etienne mercredi soir. En revanche, l’Argentin a rapidement été en mesure de se faire une idée très précise de l’effectif à sa disposition. Grâce au visionnage des matchs de la première partie de saison, grâce à ses premiers entraînements mais également grâce aux données physiques dont il dispose sur les joueurs. Et selon les informations de Paris Fans, ces informations ont été riches en enseignements pour le technicien argentin, notamment en ce qui concerne Marco Verratti et Julian Draxler.

Le média croit savoir que l’international italien a été mis d’office au régime sec par Mauricio Pochettino et son staff. En effet, l’objectif est que le natif de Pescara perde rapidement quelques kilos superflus afin d’être en mesure de tenir 90 minutes à un rythme élevé de compétition. En ce qui concerne Julian Draxler, l’Allemand a tout simplement été mis face à son manque de travail « avec des courses qui vont devoir être bien plus intenses à l’entraînement » s’il veut avoir une chance d’être dans les petits papiers de Mauricio Pochettino. Au rayon des cas particuliers, on apprend par ailleurs qu’Angel Di Maria craint sérieusement pour sa place de titulaire malgré la venue de son compatriote, au contraire de Paredes, Gueye et Herrera. Les trois hommes sont déjà conquis par la méthode Pochettino, basée sur davantage de travail physique et d’intensité durant les séances d’entraînement. Bien que le mercato pourrait tout chamboulé, les trois milieux de terrain semblent figurer dans les plans de l’Argentin pour la deuxième partie de saison. Enfin, on apprend que Kylian Mbappé a également été ravis par les premiers entraînements dirigés par Pochettino, et que le Français suivait avec motivation et détermination les consignes de son nouveau coach dimanche et lundi.