PSG : L’UEFA demande 100 ME de vente à Al-Khelaïfi pour 2019

Dans : PSG, Mercato.

Passé sans sanction devant l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le PSG doit néanmoins vendre pour près de 60 ME d’ici la fin du mois de juin afin d’équilibrer ses comptes, et compenser la dévaluation décidée par l’instance européenne au sujet de certains contrats.

L’objectif devrait être rempli grâce aux départs d’Edouard, Pastore et bientôt Berchiche. Ce qui permettra au PSG de recruter sereinement cet été, afin de se renforcer. Mais la situation se reproduira en fin de saison prochaine, annonce Le Parisien, pour qui les achats de Neymar et Mbappé entreront en ligne de compte. Et avec le déséquilibre financier que cela provoque, ce sont des ventes pour 100 ME que le PSG devra finaliser d’ici le 30 juin 2019, annonce le quotidien francilien.

Les transferts d’Areola, Guedes et Di Maria sont ciblés par les dirigeants du champion de France pour parvenir à ce chiffre, même si le seul départ de Marco Verratti pourrait tout changer. De quoi provoquer un remue-ménage plus important que prévu cet été à Paris, car le départ de l’Argentin impliquerait forcément l’arrivée d’un nouveau joueur en attaque par exemple.