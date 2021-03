PSG : L’OM en rêvait, ce Titi fille en Allemagne

Dans : PSG.

Il y a tout juste une semaine, RMC dévoilait l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Soumaila Coulibaly, le défenseur de 17 ans du Paris Saint-Germain.

En fin de contrat au mois de juin, Soumaila Coulibaly avait l’embarras du choix pour son avenir puisque le PSG a manifesté la volonté de le prolonger. Mais à en croire les informations obtenues par Bild, ce n’est ni à Marseille ni à Paris que le défenseur va poursuivre sa carrière. Et pour cause, comme de nombreux grands espoirs français avant lui, Coulibaly a fait le choix de rejoindre la Bundesliga. Sauf surprise de dernière minute, le Titi du Paris SG va effectivement s’engager en faveur du Borussia Dortmund, malgré sa rupture des ligaments croisés qui va le tenir éloigné des terrains pendant de longs mois.

Il s’agit pour le PSG d’un coup dur de plus au niveau des joueurs formés au club après les départs de Tanguy Kouassi ou encore d’Adil Aouchiche, dans la mesure où Soumaila Coulibaly était considéré par les entraîneurs du Paris Saint-Germain comme le plus grand espoir du club au poste de défenseur central. Tandis qu’une question se posait sur l’utilisation du joueur au Borussia Dortmund, le journal allemand lève les doutes et affirme que Coulibaly sera directement intégré à l’équipe première du BVB à son retour de blessure, et ne passera donc pas par la case réserve, comme cela avait par exemple été le cas de Tanguy Kouassi au Bayern Munich. Reste maintenant à voir si le Parisien, qui était en fin de contrat aspirant à Paris, parviendra à s’imposer au plus haut niveau en jouant régulièrement en Bundesliga comme son compatriote Axel Zagadou avant lui.