OM : Un Titi du PSG à Marseille, Longoria n'a peur de rien

Lors du prochain mercato, l’Olympique de Marseille devrait enregistrer quelques départs en défense centrale.

Et pour cause, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara font partie des joueurs les plus bankables de l’effectif olympien tandis que Leonardo Balerdi n’est que prêté par le Borussia Dortmund. De toute évidence, Pablo Longoria se prépare à perdre au minimum un joueur. En ce sens, le directeur sportif espagnol de l’Olympique de Marseille a commencé à prospecter à ce poste. A en croire les informations obtenues par RMC, l’ancien recruteur de Sassuolo et de la Juventus Turin a les yeux rivés vers les centres de formations des clubs de Ligue 1 et notamment celui du Paris Saint-Germain. Le journaliste Loïc Tanzi croit notamment savoir que le profil de Soumaila Coulibaly plaît grandement à la direction de l’Olympique de Marseille.

« Soumaila Coulibaly (2003 - PSG) est en contacts avancés avec Dortmund. En fin de contrat, le défenseur central doit prendre une décision. Paris va faire une nouvelle offre. Le Bayern et Marseille sont également intéressés » a publié le journaliste, pour qui l’Olympique de Marseille a bien l’intention de concurrencer le Borussia Dortmund et le Bayern Munich dans le dossier de ce Titi en fin de contrat au mois de juin prochain. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria parviendra à trouver les arguments susceptibles de faire mouche auprès de Soumaila Coulibaly afin de le convaincre de rejoindre Marseille. Il y a quelques mois, Andoni Zubizarreta avait échoué dans sa volonté de recruter un défenseur formé au PSG, il s’agissait à l’époque de Stanley Nsoki, qui était resté au Paris Saint-Germain avant de filer à l’OGC Nice quelques mois plus tard. Il sera intéressant de voir si Pablo Longoria a plus de succès que son prédécesseur…