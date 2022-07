PSG : L’intouchable Kimpembe ne peut pas partir

Dans : PSG.

Mécontent de sa situation au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe ne sera pas retenu. La direction francilienne serait prête à transférer son défenseur central en cas d’offre satisfaisante. Et tant pis si le Français possède les valeurs demandées dans le nouveau projet.

Presnel Kimpembe aurait peut-être mieux fait de ne pas s’exprimer sur son avenir. Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, le défenseur central du Paris Saint-Germain s’était dit à un « moment clé de (sa) carrière » et avait réclamé une discussion avec ses dirigeants. Résultat, sa sortie médiatique n’a pas plu en interne, où l’on n’écarte plus l’hypothèse de son départ cet été.

Le PSG va recruter à son poste

En effet, le club de la capitale, qui tente de recruter le Slovaque Milan Skriniar (Inter Milan), et qui envisage d’attirer un défenseur central gaucher, pourrait lui ouvrir la porte en cas d’offre satisfaisante. Ce serait pourtant un mauvais choix, prévient le journaliste Dave Appadoo, persuadé que l’international tricolore possède les valeurs dont le Paris Saint-Germain manque cruellement. « Ce serait une erreur de s’en séparer », a réagi le chroniqueur de l’émission L’Equipe du Soir.

Kimpembe



- 16ème salaire du PSG

- Très bon en 1c1

- Dur sur l’homme

- Très bon pour sortir sur le porteur et le cadrer

- Joue 95% de l’avant

- Casse des lignes par la passe et la conduite

- Jamais blessé et ne souffle jamais

- Aucun soucis extra sportif



Mais on veut le dégager — kevzor_TV (@kevzor_TV) July 1, 2022

« C’est un club dont on dit trop souvent qu’il manque d’incarnation, qui manque de gens qui sont attachés à ce club-là. Lui, pour le coup on ne peut vraiment pas en douter, a argumenté le journaliste. C’est quelqu’un qui est fiable, qui joue régulièrement dans une équipe où il y en a plein qui jouent la moitié du temps seulement. Lui, il joue même blessé, il se sacrifie. Alors, tout n’est pas parfait évidemment, mais je trouve que dans ce PSG-là, avoir un ancrage de quelqu’un qui y tient, qui est de la région, c’est important. Et franchement, ce n’est pas lui le point faible de l’équipe. » Rappelons que Presnel Kimpembe intéresse vivement le Chelsea de Thomas Tuchel, ancien coach parisien.