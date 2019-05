PSG : L’instinct du buteur a parlé, Mbappé va filer au Real Madrid

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Au moment du bilan de la saison, peu de joueurs du Paris Saint-Germain échappent aux critiques.

Après sa sortie lors des Trophées UNFP, Kylian Mbappé n’est pas non plus épargné. Bien sûr, ces commentaires concernent davantage sa communication que ses performances. Car sur le terrain, les avis sont unanimes, l’attaquant français a réussi une saison exceptionnelle. Et mérite amplement les éloges de Djibril Cissé qui lui prédit un avenir radieux.

« Il est très très fort le petit, a encensé l’ancien buteur interrogé par BetStars. Ce qu’il arrive à faire à son âge, c’est costaud. Ça promet un bel avenir pour lui, la France et Paris, même si j’ai peur que ça ne dure pas trop longtemps. Mais c’est un phénomène. J’ai rarement vu un joueur aussi fort à son âge. Il peut devenir encore plus fort que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il a la maturité et l’expérience qu’ils n’avaient pas à son âge. » Mais lorsqu’il imagine le futur de Mbappé, Dibril Cissé ne le voit plus sous le maillot parisien dès la saison prochaine.

Mbappé au Real, « c’est écrit »

« Je ne sais pas pourquoi, j’ai comme un pressentiment. J’ai l’impression que son départ va se faire cette année, a envisagé le consultant. Pour le PSG et pour le football français en général, j’espère me tromper. Mais je le vois aller au Real Madrid. C’est écrit. Il était fan et Zinédine Zidane a fait son retour. Il y a trop de choses qui font qu’il ne peut que partir là-bas. » Mbappé à la Maison Blanche, cela paraît presque inévitable. Mais pas forcément pour cet été.