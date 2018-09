PSG : L’idée du Real pour arracher cette cible à 60 ME

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors que Thomas Tuchel avait fait de ce dossier une priorité, le Paris Saint-Germain n’a pas renforcé son entrejeu cet été. L’entraîneur parisien devra attendre le mercato hivernal pour accueillir son renfort.

Reste à savoir qui sera la recrue tant attendue. Ces dernières semaines, beaucoup de noms sont cités dans l’actualité du club francilien. On parle toujours du Brésilien Lucas Paqueta, du milieu du Celta Vigo Stanislav Lobotka ainsi que Frenkie de Jong. En ce qui concerne le Néerlandais de 21 ans, la concurrence sera rude étant donné que le FC Barcelone travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois, pendant que les deux clubs de Manchester et le Bayern Munich sont également intéressés. Et la liste s’allonge puisque De Telegraaf annonce l’intérêt du Real Madrid, qui verrait bien De Jong en tant que successeur de Luka Modric.

Le problème, et pas seulement pour les Merengue, c’est que l’Ajax Amsterdam refuse de vendre son joueur cet hiver. C’est pourquoi le Real souhaite devancer ses concurrents avec un deal de plus en plus utilisé. Selon Don Balon, le vainqueur de la Ligue des Champions voudrait conclure le transfert de l’international néerlandais en janvier et le laisser en prêt à l’Ajax jusqu’à la fin de la saison. Au passage, le président Florentino Pérez espère diminuer le prix de l’opération estimée à 60 M€. Le coup serait parfait, mais encore faudrait-il que toutes les parties concernées l’acceptent.