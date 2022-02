PSG : L'étrange rumeur Wijnaldum, l’Angleterre délire

Le PSG va très rapidement entrer en mode Ligue des Champion dans les prochains jours. Ce sera avec Georginio Wijnaldum, contrairement à ce que la presse anglaise annonce.

Car la Coupe de France est déjà terminée, et le championnat ne provoque pas de grosses suées pour les joueurs du PSG. Tout le monde a la tête tournée à la mi-février, et le choc face au Real Madrid. Mauricio Pochettino va devoir faire des choix, entre ceux qui sont en méforme, les stars, les joueurs en quête de rédemption, afin de former la meilleure équipe possible pour passer l’obstacle madrilène. Des joueurs ont été spécialement recrutés pour ce type de match, et Giorginio Wijnaldum en fait partie, lui qui a tout connu en Ligue des Champions avec Liverpool. Pourtant, le Néerlandais a beaucoup déçu en première partie de saison, et il se retrouve désormais à l’infirmerie avec Sergio Ramos. Rarement utilisé dans son rôle de préférence de relayeur, Wijnaldum a fait l’objet d’un intérêt appuyé de Newcastle à la fin du mercato, mais rien n’a bougé.

🚨 NEW: Former Liverpool midfielder Gini Wijnaldum could be in danger of being dropped by Paris Saint-Germain for their Champions League campaign. Wijnaldum is set to miss out on PSG's 25-man squad for the remainder of the competition. #awlive [liverpool echo] pic.twitter.com/p1nJ3rnI7h