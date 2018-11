PSG : L’étonnante sortie de Neymar sur Emery à Arsenal

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

Proche de son groupe, Thomas Tuchel fait l’unanimité dans le vestiaire du Paris Saint-Germain.

La gestion et la communication de l’entraîneur parisien sont appréciées au Camp des Loges, où les joueurs n’hésitent pas à encenser l’Allemand et à tacler, subtilement ou non, son prédécesseur Unai Emery. Complimenter le nouveau coach et critiquer l’ancien, le phénomène est assez courant… Du coup, le manager d’Arsenal ne s’attendait sûrement pas aux compliments de Neymar lors d'une conférence de presse avec la Seleçao.

« C'est facile à dire parce qu'Arsenal joue vraiment un très bon football. Ils sont sur une excellente série et tout le monde sait que c'est un excellent entraîneur, a commenté l’international brésilien. On connaît ses qualités, j'étais très heureux de travailler avec lui, c'est un gros travailleur. Il voulait vraiment nous entraîner et étudier le football. Je pense qu'il apportera de bonnes choses à Arsenal, qui est un grand club important en Angleterre. Je lui souhaite bonne chance. » A croire que Neymar, lui, n’avait rien contre Emery dont les Gunners sont invaincus depuis 17 matchs toutes compétitions confondues.