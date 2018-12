PSG : L'Espagne a vu la lettre de Neymar au Père Noël

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Pas de trêve pour la presse espagnole quand il s’agit d’évoquer l’avenir de Neymar.

Le quotidien AS a profité de fêtes de Noël pour rappeler que le désir le plus ardent de la superstar du Paris Saint-Germain, était bien évidemment de retourner au FC Barcelone, avec qui il est toujours en contact. « Neymar a demandé au Père Noël de rentrer au Barça l’été prochain », titre ainsi AS, qui avoue toutefois que cela ne devrait pas avoir lieu. Malgré les nombreux démentis de l’attaquant brésilien et les rappels sur le fait qu’il se sentait épanoui à Paris, le journal annonce que son souhait est de retrouver la Catalogne, pour rejoindre un club qu’il a quitté de son plein gré il y a 18 mois. Et selon une source contactée par le média, il faudra encore attendre pour cela, puisque le prix du joueur sera plus abordable à l’été… 2020.

« Le problème est celui-ci, évoquer le sujet avec le PSG si nous étions intéressés. Pour l’été prochain, il n’y a pas de clause de départ, bien qu’en 2020, le prix est fixé : 160ME », a fait savoir un proche du FC Barcelone, persuadé que la fenêtre sera ouverte avec un peu de patience. Un scénario lointain qui paraît d’ores et déjà improbable, car même si le prix du Brésilien devrait forcément baisser avec le temps, le PSG n’aurait jamais accepté de faire baisser de 60 ME le prix d’un joueur acheté 220 ME et qui a encore démontré récemment pourquoi il était l’un des meilleurs au monde.