PSG : L’équipe type sans Cavani ? L'annonce surprise de Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé ne cessent d’afficher leur complicité, Edinson Cavani est clairement mis de côté.

L’avant-centre du Paris Saint-Germain n’a pas la même relation technique avec ses deux coéquipiers, ce qui influence forcément les choix de Thomas Tuchel. On se souvient que l’Uruguayen avait été sacrifié contre Lyon (5-0) après l’expulsion de Presnel Kimpembe. Avant de débuter le choc de Ligue des Champions à Naples (1-1) sur le banc. Enfin, El Matador n’a disputé que 65 minutes face à Liverpool (2-1) mercredi. De quoi envisager un futur statut de remplaçant pour Cavani ?

« La question ne se pose pas puisqu'il a débuté dans les matchs super importants et montré qu’il est capable et prêt pour combattre avec les compagnons, jouer en équipe, a exclu l’entraîneur parisien. C’est l’esprit qu’une équipe doit montrer. Si un joueur n’est pas au maximum de sa forme, tous les autres sont capables de jouer, de l'aider et de le supporter. Edi c’est un joueur très important, il a marqué beaucoup de buts importants avec nous. C’est son statut aujourd'hui. Tous les joueurs doivent combattre pour préserver leur statut. » Toujours titulaire indiscutable, l’ancien Napolitain sera rassuré.