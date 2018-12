PSG : L’Equipe fait une troublante révélation sur le dossier Rabiot

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain a-t-il vraiment tout fait pour conserver Adrien Rabiot dans ses rangs ?

Cela semble être le cas depuis très longtemps, puisque le club de la capitale assure avoir accepté toutes les doléances sportives et financières de la part du milieu de terrain. Sur le fait de ne pas jouer en sentinelle, de ne pas être trop concurrencé sur le temps de jeu, et sur le fait de voir son salaire passer à un niveau très supérieur. Mais sur ce dernier point, L’Equipe révèle ce jeudi une épine de taille. En effet, selon le quotidien sportif, « le club n’a jamais formulé de proposition salariale à son milieu de terrain, malgré de nombreux échanges. Aucune offre de contrat n’a été rédigée. C’est toujours ce qui a filtré du côté du joueur quand les chiffres étaient évoqués ici ou là et cela nous a été confirmé au PSG », balance ainsi L’Equipe, pour qui les dirigeants parisiens n’ont jamais joint le geste à la parole en proposant concrètement une prolongation de contrat à Adrien Rabiot.

Une attitude qui aurait beaucoup étonné dans le clan du milieu de terrain, qui n’aurait donc jamais réellement refuser de prolonger au Paris Saint-Germain selon eux. Des versions bien évidemment divergentes car il faut dire que, dans ce fiasco, chacun essaye désormais de sauver la face dans les médias, sans vraiment pouvoir faire passer au second plan ce qui ressemble à un immense gâchis.