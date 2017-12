PSG : L'énorme record de Kylian Mbappé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé a marqué un but énorme ce samedi soir contre Lille en traversant le terrain à une vitesse monstrueuse, lâchant les défenseurs du LOSC, et le gardien lillois monté sur un ultime corner. Avec ce but, le troisième du Paris SG contre le club nordiste, l'attaquant international français a poussé un peu plus loin le curseur d'un record européen.

En effet, comme l'a constaté Opta Jean, depuis le début de la saison 2016-2017, c'était alors sous le maillot de Monaco, et jusqu'à ce samedi soir, avec le PSG, Kylian Mbappé est impliqué dans 34 buts avec 21 buts à son actif et 13 passes décisives, soit 20 de plus que le meilleur des autres joueurs de moins de 20 ans des cinq grands championnats européens. Son second est Kai Havertz, le milieu offensif du Bayer Leverkusen (5 buts et 9 passes décisives) et Christian Pulisic, l'international américain de Dortmund.