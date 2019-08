PSG : L’énorme coup du mercato, c’est Dybala

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

C’est une tendance qui a fait son chemin ces derniers jours. Que le PSG vende Neymar ou pas, Leonardo a bien envie de tenter sa chance pour recruter Paulo Dybala. L’attaquant argentin n’a pas réellement trouvé ses marques à la Juventus Turin, et a été étouffé la saison passée par l’omniprésence de Cristiano Ronaldo. Il n’est plus considéré comme intransférable par les dirigeants turinois, et une offre à hauteur de 70 ME pourrait faire l’affaire. Ce n’est pas rien comme montant, mais cela vaut le coup pour Dominique Sévérac, persuadé qu’il s’agit d’une occasion à saisir absolument pour préparer l’avenir.

« Dybala est à la fois une opportunité de marché et un joueur merveilleux. Qu’un attaquant de 25 ans de top niveau soit à vendre est une bénédiction que le PSG aurait raison de saisir. Pour anticiper l’après-Cavani, la signature du gaucher argentin permettrait de gagner du temps. Et puis qui sera sur le marché dans un an quand il s’agira de refermer les années Cavani ? Lewandowski, Benzema, Suarez, Agüero sont trop âgés pour s’inscrire dans un nouveau projet sur un bail de trois ans, par exemple », a livré le journaliste du Parisien, pour qui le PSG ne peut pas se permettre de zapper Paulo Dybala au mercato.