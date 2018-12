PSG : L'Emir et Al-Khelaifi sont ses patrons, Neymar obéira !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Annoncé régulièrement par la presse espagnole comme étant proche d'un retour au FC Barcelone ou tenté par un transfert au Real Madrid, Neymar est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Et si dès fois la star brésilienne du PSG était réellement désireuse de partir lors du prochain mercato, il faudra pour cela que les dirigeants du club de la capitale donnent le feu vert. Car Neymar semble avoir compris qu'à Paris, il ne ferait pas ce qu'il voulait mais qu'il aura à répondre aux exigences de l'Emir du Qatar et de Nasser Al-Khelaifi.

Dans un entretien accordé à LCI, un des membres du collectif Paris-United explique la manière dont est traité le cas Neymar au Paris Saint-Germain. « Le cas Neymar, ce n'est pas compliqué. On sait tous qu'il n'est pas fan de la Ligue 1, comme plusieurs autres grands joueurs. Peut-être qu'il a envie de partir mais, aujourd'hui, il est là. D'ailleurs, une petite confidence : ce n'est pas Neymar qui est convoité par le Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. On voit dans les journaux que Neymar veut partir, ok, mais Neymar est sous contrat. Ce n'est pas lui qui décide s'il part ou pas. Le dernier mot reviendra au cheikh Al-Thani et au président Nasser Al-Khelaïfi. Ils l'ont payé 222 millions d'euros, c'est à eux de prendre la décision. Pour l'instant, il est au PSG », prévient Jordan, histoire de montrer que malgré ce qu'il se dit sur le fonctionnement du Paris Saint-Germain ce ne sont pas les joueurs, aussi prestigieux soient-il, qui donnent les ordres.