PSG : L'Emir du Qatar confirme en secret le retour de Leonardo !

Dans : PSG, Ligue 1.

A tout seigneur tout honneur, c'est l'Emir du Qatar en personne qui a dirigé la manoeuvre et a convaincu Leonardo de revenir au Paris Saint-Germain six ans après avoir tourné le dos au club de la capitale et au football français. Selon Le Parisien, l'information du retour du Brésilien a été confirmée depuis Doha aux joueurs cadres du PSG. « Le retour de Leonardo au PSG devrait être entériné au début du moins de juillet. Certains joueurs majeurs de l’effectif ont été informés en interne de ce changement décidé directement par l’actionnaire du club, l’Émir du Qatar », indique le média francilien.

Lassé de voir le Paris SG s'auto-détruire, le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani a compris qu'il devait remettre tout à plat avant une catastrophe. C'est dans ce sens que l'Emir du Qatar a mené en solitaire les négociations avec Leonardo, parvenant à convaincre ce dernier que son retour au Paris Saint-Germain était la meilleure chose qui pouvait arriver au club de la capitale. « C’est donc la volonté d’une reprise en main qui guide l’actionnaire et que Nasser Al-Khelaïfi, le président, doit mener à bien pour que Paris arrête de gâcher son potentiel en Ligue des champions. Doha prône le retour de Leonardo, pas forcément dans un rôle de président délégué mais de manager en charge de la politique sportive », précise le quotidien parisien.