PSG : L'élu c'est lui, Tuchel ne veut que Rudiger !

Le Paris Saint-Germain n’a plus que six jours afin de trouver son défenseur central, tant espéré par Thomas Tuchel.

Depuis le début du mercato, Leonardo a multiplié les pistes. Le directeur sportif du PSG avait initialement fait de Kalidou Koulibaly sa grande priorité. Mais le dossier menant au colosse de Naples s’est avéré bien trop complexe pour le Paris SG, confronté à des limites financières qui n’étaient pas vraiment en adéquation avec le tarif colossal du joueur, que Naples ne souhaitait pas vendre pour une somme inférieure à 70 ME. C’est ainsi que Paris a activé un plan B bien moins sexy, mais également bien moins onéreux en se penchant sur Antonio Rudiger, le solide international allemand de Chelsea.

L’ancien défenseur de l’AS Roma présente l’avantage d’être polyvalent et d’accepter un rôle de remplaçant dans un club de la dimension du Paris Saint-Germain. Ce n’est pas pour cela que les négociations sont simples avec Chelsea. Et pour cause, RMC fait savoir ce mardi après-midi que les discussions traînent en longueur entre les Blues et le Paris Saint-Germain, pour la simple et bonne raison que Frank Lampard ne souhaite pas entendre parler d’un prêt avec option d’achat. En effet, le club londonien souhaite se séparer d’Antonio Rudiger sous la forme d’un transfert sec. Il est par ailleurs précisé que Thomas Tuchel a pris personnellement le dossier en main en décrochant son téléphone afin de converser directement avec Antonio Rudiger. Le coach du PSG apprécie grandement le profil du joueur, qu’il considère comme sa priorité absolue de la fin du mercato parisien. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, alors que l’Allemand était sur le banc des remplaçants face à West Bromwich Albion ce week-end (3-3).