PSG : L'aveu surprenant d'Henrique sur cette piste du mercato

Annoncé comme acquis, le transfert de Wendel n’aura pas lieu cet hiver. L’arrivée du milieu de terrain avait pourtant été au cœur des discussions entre les dirigeants de Fluminense et ceux du club de la capitale, avec la finalisation d’un transfert à hauteur de 10 ME pour ce grand espoir brésilien. A l’approche de l’ouverture du marché des transferts, Antero Henrique a mis les choses au clair à ce sujet, et a expliqué que la révélation du club de Rio de Janeiro ne poserait pas ses valises à Paris cet hiver.

« Wendel est un joueur que nous connaissons très bien. Mais il ne viendra pas en janvier. Si l’on décide de conclure le transfert, ce sera seulement pour juillet », a prévenu dans Le Parisien le directeur sportif, qui revient donc sur un choix que la presse brésilienne avait pourtant quasiment officialisé. Le PSG prend donc le risque de se faire doubler dans ce dossier, même si cela démontre aussi que le club de la capitale entend surtout se renforcer avec une sentinelle capable de rapidement donner un coup de main à l’équipe d’Unai Emery. Ce qui n’était pas forcément le cas de Wendel, dont l’adaptation au jeu européen et parisien aurait forcément pris un peu de temps.