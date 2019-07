PSG : L'ASSE prend peur devant Paris au mercato !

Dans : PSG, ASSE, Mercato, Ligue 1.

A la recherche d’un défenseur au mercato, l’AS Saint-Etienne fait toujours de Timothée Kolodziejczak sa priorité.

Mais, prêté la saison dernière par les Tigres, le défenseur français n’est toujours pas un joueur forézien, faute d’accord financier entre les Verts et le club mexicain. C’est ainsi que dimanche, L’Equipe révélait que Saint-Etienne pistait également Stanley Nsoki, dans le cas où les négociations échouaient pour Kolodziejczak. Néanmoins, selon les informations obtenues par RMC Sport, le tarif de 7 ME indiqué à l’ASSE par Paris pour Nsoki en a effrayé plus d’un dans le Forez.

« L’ASSE pense à Stanley Nsoki en solution de repli. Les dirigeants stéphanois se sont entretenus avec leurs homologues parisiens. Mais ils ont été refroidis par les prétentions demandées par le club de la capitale. Ghislain Printant espère pouvoir compter rapidement sur un défenseur central, mais aussi un milieu de terrain supplémentaire avant la reprise du championnat » a indiqué la radio. Reste maintenant à voir comment évoluera le dossier Nsoki dans les prochaines semaines, alors que le prometteur défenseur du PSG est également pisté par Lille, Marseille et la Lazio Rome.