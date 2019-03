PSG : L’Arsenal d’Emery vient encore pourrir Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Déterminé à s’y prendre très tôt afin de compléter son effectif, le Paris Saint-Germain a avancé ses pions pour recruter Ander Herrera.

L’offre du club de la capitale française est de loin la plus convaincante à l’heure actuelle, et semble même mettre Manchester United, le club actuel et la préférence de l’Espagnol, dans les cordes. Le milieu de terrain au profil jugé parfait arriverait donc libre, avec une grosse prime à la signature et un salaire XXL, mais sans indemnité de transfert. Idéal pour un club suivi à la trace par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Mais d’autres clubs ont forcément flairé le bon coup et le Daily Mail annonce ce mardi qu’Arsenal est désormais intéressé.

Les représentants de Herrera ont en effet discuté des contours d’un nouveau contrat, chose possible depuis le début de l’année étant donné la situation du joueur. Aucune offre n’a été transmise pour le moment, même si le journal anglais confirme que l’Espagnol préférerait rester à Manchester United, où il se sent bien. Mais voilà désormais plus d’un an que les négociations pour sa prolongation capotent, et aucune nouvelle discussion à ce sujet n’est prévue à l’heure actuelle. De quoi laisser le PSG, Arsenal et les autres clubs faire monter les enchères pour un élément bien conscient de sa valeur à leurs yeux.