PSG : Herrera pour 170.000 euros par semaine, Paris a gagné !

En fin de contrat à Manchester United, Ander Herrera a tranché et c'est bien au Paris Saint-Germain que le milieu de terrain espagnol jouera la saison prochaine. Le quotidien AS affirme en effet que le PSG a raflé la mise en offrant un contrat de trois ans à Ander Herrera avec un salaire hebdomadaire de 170.000 euros là où Manchester United offrait 113.000 euros à son joueur. Il est vrai que le club de la capitale sera bien aidé pour payer ce salaire, puisque le milieu espagnol arrive en fin de contrat chez les Red Devils et qu'il sera donc libre au moment de signer son contrat jusqu'en 2022 avec le Paris SG.

Ander Herrera s'était engagé à Manchester United en provenance de l'Athletic Bilbao en 2014 pour 36ME. Antero Henrique s'est démené pour faire venir au Paris Saint-Germain celui qui est enfin censé venir faire oublier Thiago Motta, même s'il reste à finaliser tout cela. Car on l'a vu ces derniers mois, si le PSG a été proche de recruter quelques joueurs, il faut toujours se méfier d'une surenchère de dernière minute ou d'une concurrence sortie de nulle part. Mais à priori pour Ander Herrera c'est bouclé ou presque.