Le Barça ou rien, Nico Williams humilie le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sélectionné avec l’Espagne, Nico Williams sera l’un des joueurs à suivre durant l’Euro. L’attaquant de l’Athletic Bilbao sera également un grand acteur du prochain mercato, alors que le Barça et le PSG le suivent.

Auteur de 8 buts et 17 passes décisives sous les couleurs de l’Athletic Bilbao cette saison, Nico Williams a une cote d’enfer sur le marché des transferts. Il faut dire que l’ailier espagnol a tout pour plaire. Il marque des buts, il fait des passes décisives, il ne se blesse quasiment jamais, il est jeune… et il n’est pas si cher que cela. En effet, Nico Williams dispose d’une clause libératoire à 50 millions d’euros qui le rend accessible pour les gros clubs européens en quête d’un ailier percutant sur le flanc gauche.

C’est le cas du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, deux clubs très intéressés par le profil de Nico Williams, selon les informations de Sport. Le média catalan indique en ce milieu de semaine que le joueur se sait courtisé, mais veut prendre le temps afin de prendre la meilleure décision. Le natif de Pampelune pourrait attendre la fin de l’Euro afin de statuer sur son avenir, ce qui peut laisser un mince espoir au PSG. L’état-major du club de la capitale française va tenter le tout pour le tout pour l’international espagnol aux 14 sélections, mais a tout de même peu de chances de rafler la mise.

Nico Williams préfère Bilbao que le PSG

Et pour cause, Nico Williams a une nette préférence pour le FC Barcelone selon le média, à tel point que Sport indique que si le club catalan n’a pas les moyens financiers de lever sa clause libératoire, Nico Williams pourrait tout simplement prendre la décision de rester une saison de plus à l’Athletic Bilbao. Cela ne lui pose aucun problème alors qu’il se sen très bien dans son club formateur au côté de son frère Inaki Williams. Pour le PSG, cette décision est logiquement très frustrante car un joueur tel que Nico Williams aurait pu compenser en partie le départ de Kylian Mbappé, sans coûter trop cher pour autant. A priori, il faudra assez vite tourner la page pour le PSG, même si Luis Campos n’est pas du genre à abandonner aussi vite lorsqu’il est convaincu par le potentiel d’un joueur en période de mercato.