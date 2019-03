PSG : L’agent de Buffon fait une demande à Paris, sans trop y croire

Dans : PSG, Ligue 1.

Pendant que le Paris Saint-Germain s’occupe de l’avenir de Daniel Alves, un autre dossier mérite également son attention.

Tout comme le latéral droit brésilien, Gianluigi Buffon arrive en fin de contrat. La seule différence, c’est que son bail possède une option pour une saison supplémentaire. Reste à savoir ce qu’en pense le club de la capitale. En tout cas, l’Italien serait ravi de poursuivre l’aventure chez le champion de France, comme le prouve l’appel du pied de son agent Silvano Martina sur les ondes de Radio Sportiva.

« Au PSG, il vit une expérience formidable. Lui et le club sont heureux, a confié le représentant. Malheureusement lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, un accident est arrivé. Cela arrive aux gardiens de but. Mais il y a une amertume. Maintenant, le PSG est toujours un grand club et tôt ou tard il gagnera ce trophée. Nous espérons que ce sera l’année prochaine, toujours avec Gigi. »

Rien n’est décidé

Mais pour le moment, il n’existe aucune négociation entre les deux parties. « Il a 41 ans, il doit vivre mois après mois. Il n’est pas possible de se lancer dans des discussions sur l’avenir, a expliqué le membre du clan Buffon. Je voudrais qu'il continue comme ça et j'espère qu'il sera toujours un gardien important le jour où il décidera d'arrêter. » L’annonce de sa fin de carrière au terme de la saison n’est donc pas à exclure.