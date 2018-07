PSG : L'agent d'Anthony Martial détruit cette rumeur sur le PSG

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

À la recherche d'un nouveau club durant ce marché des transferts, Anthony Martial aurait été proposé au Paris Saint-Germain. Mais l'agent qui gère les intérêts de l'ancien lyonnais dément totalement cette histoire.

Depuis plusieurs semaines, Anthony Martial ne se cache plus : il veut quitter Manchester United pendant ce mercato estival. Fraîchement papa, l'attaquant de 22 ans ne souhaite pas revivre une nouvelle saison galère sous les ordres de José Mourinho. Par conséquent, son départ de MU est obligatoire, surtout que son contrat prend fin dans un an. Sauf que pour l'instant, l'international français n'a pas trouvé un point de chute à sa hauteur. Un temps proche de la Juventus, Martial a essuyé un refus, vu que le club italien a préféré recruter Cristiano Ronaldo. Mais ce n'est pas tout.

En effet, ce dimanche Paris United affirmait que le joueur formé à l'OL et passé par Monaco aurait pu revenir en France en poursuivant sa carrière au PSG, mais malgré une proposition du clan Martial, Paris aurait refusé. Une rumeur qui a fait bondir USFA Management, la société qui gère les intérêts du joueur mancunien. Et via Twiter, la réponse du représentant d'Anthony Martial a été limpide : « Ni proposé ni refusé ». Affaire classée.