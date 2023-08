PSG ‍: L’affaire Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi va briser le silence

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est toujours secoué par l'avenir de Kylian Mbappé, qui devrait rester mais n'offre aucune garantie à ce niveau. La prise de parole de Nasser Al-Khelaïfi ne devrait pas tarder.

Chouchouté par le Paris SG il y a un an avec un nouveau contrat aux petits oignons, Kylian Mbappé est ensuite passé très rapidement à un statut de pestiféré à la reprise, avant de retrouver les grâces de son club. Un yoyo qui n’aide pas à clarifier les choses alors qu’il reste une semaine au mercato, et que la situation actuelle ne plait pas au PSG. La tendance forte est tout de même de voir désormais l’international français continuer à Paris et aller au bout de son contrat, même si encore une fois, Nasser Al-Khelaïfi n’aime pas ce scénario qui laisse envisager un départ libre de sa star.

Sarkozy lâche une petite info

Mais pour les supporters parisiens, c’est tout d’abord une bonne nouvelle de voir leur meilleur joueur rester pour au moins une saison de plus. C’est aussi ce que pense Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République et grand fan du PSG, qui se réjouit de voir ce dossier se terminer positivement pour le moment. « Je vais au Parc des Princes depuis mon plus jeune âge. J’ai 68 ans, j’aime toujours autant y aller ! C’est ma passion, c’est mon club. Le président Nasser Al-Khelaïfi a fait un travail remarquable au PSG. Je suis content que Kylian Mbappé reste, et je trouve que la solution choisie est la bonne pour lui, pour le club et pour l’équipe de France. Je pense que Nasser s’exprimera un jour prochain là-dessus, à la fin du mercato », a livré dans les colonnes du Parisien l’homme politique, en tournée médiatique à l’occasion de la sortie de son nouveau livre.

Kylian Mbappé tout sourire pour son retour au Parc des Princes ! 🔙#PSGRCL pic.twitter.com/OccZ4VfcEw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 26, 2023

Une sortie qui laisse donc entendre que le président qatari du PSG, dont Nicolas Sarkozy est proche, va certainement prendre la parole dans les prochains jours, histoire de donner la position de son club sur ce dossier qui a tout de même créé de sacrés remous au sein du champion de France. Nul doute que Nasser Al-Khelaïfi pourra alors expliquer le changement de direction soudain du PSG, qui s’est séparé de Neymar, a laissé partir Messi et pousse encore vers la sortie un certain Marco Verratti.