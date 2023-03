Mohamed Salah au PSG, la vérité éclate

Annoncé du côté du Paris Saint-Germain en vue de la saison prochaine, Mohamed Salah ne devrait pourtant pas bouger de Liverpool. C’est en tout cas l’annonce faite par un journaliste anglais.

Même si la saison est encore loin d’être finie, sachant que le PSG a un titre de champion de France à aller chercher en L1 tout en espérant passer le cap des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich la semaine prochaine, le board parisien commence déjà à préparer la suite. Un futur qui passera d’abord par un mercato estival qui s’annonce chargé, sachant que le club de la capitale cherchera à se renforcer sur tous les secteurs de jeu, et notamment en attaque. Ces dernières semaines, le nom de Mohamed Salah a pas mal circulé autour du Parc des Princes. Selon les médias espagnols, Paris penserait à offrir 80 millions d’euros pour recruter l’Egyptien au prochain mercato. Un simple bruit de couloir, d’après Ben Jacobs.

🔥 LIVERPOOL EXCLUSIVE 🔥



We've been talking to @JacobsBen

about Liverpool's succession plans for two trusted forwards and also those Mo Salah to PSG links...https://t.co/d1zWM8gKlg