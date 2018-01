PSG : L’affaire Cavani-Pastore, Henrique brise la glace !

Dans : PSG, Ligue 1.

Devant les derniers rebondissements et la fin de l'espoir que cette histoire se règle en douceur, Antero Henrique a décidé de prendre la parole pour tenter de remettre tout le monde dans le droit chemin.

Le directeur sportif était forcément au centre des préoccupations ces derniers temps, puisqu’il avait fait du respect de la discipline et des horaires l’un de points importants de son mandat. Mais les retards d’Edinson Cavani et de Javier Pastore après la trêve, avec les commentaires peu avisés de Thiago Silva cette semaine, ont remis inutilement de l’huile sur le feu. Au point que le dirigeant parisien a pris la parole pour soutenir son entraineur, et expliquer que les retardataires seront bien punis.

« Suite aux nombreux commentaires concernant le retour en retard de deux de nos joueurs, je tiens à affirmer, en tant que Directeur Sportif du Paris Saint-Germain, que notre volonté a été et sera toujours de régler cette situation en interne, sans en étaler publiquement tous les détails. Dans ce contexte, je suis pleinement aux côtés de l’entraîneur pour toutes les décisions qui ont été et qui seront prises.

Le Paris Saint-Germain est un club responsable et fermement attaché à ses valeurs. Aujourd’hui, nous sommes tous focalisés sur la préparation du match à Nantes, qui ouvre pour nous une phase retour très importante du Championnat de France, l’un de nos grands objectifs de la saison. Chaque membre du groupe sportif doit avoir en tête cette priorité absolue de préparer les matches avec le plus grand professionnalisme et de les gagner. Plus que jamais, tout notre travail, toute notre énergie doivent être focalisés sur le terrain », a fait savoir Antero Henrique, qui ne souhaite pas que ce problème rejaillisse plus longtemps que cela sur son groupe.