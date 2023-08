PSG ‍: L’accord tombe, l’énorme surprise Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Le PSG et Kylian Mbappé finalisent les derniers points d'une prolongation de contrat qui pourrait être signée avant la fin du mercato. L'attaquant français s'engagerait jusqu'en 2026 avec Paris, avec la possibilité de s'en aller dans un an.

Le Real Madrid et son président Florentino Pérez n’ont pas fini de s’arracher les cheveux avec Kylian Mbappé et le PSG. La présentation de l’attaquant français dans un Santiago Bernabeu rénové n’est pas pour tout de suite et pas uniquement car le stade madrilène ne sera totalement terminé qu’en décembre. En effet, après un énorme clash au début de l’été, le numéro 7 du PSG et son club ont fini par recoller les morceaux. Lentement et progressivement, le calme est revenu alors que le joueur n’a jamais paniqué, assurant à tout le monde qu’il resterait encore un an à Paris avant de partir en 2024. La seule affirmation qui risque de ne pas tenir la route, c’est que Kylian Mbappé avait assuré qu’il ne prolongerait plus chez le champion de France, s’estimant déçu par le mercato raté et le manque d’ambition du club de la capitale ces derniers mois.

Le Real Madrid encore rejeté !

A ce sujet, une surprise de taille se prépare puisque Marco Conterio, journaliste pour TMW, assure que le mercato pourrait se boucler en apothéose au PSG avec la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Ce dernier a trouvé un accord avec son club pour un nouveau contrat. Il s’agit d’un bail l’emmenant jusqu’en juin 2026, mais avec un énorme bémol pour ceux qui voyaient l’international tricolore s’engager sur le long terme avec Paris. En effet, une clause libératoire, signée de manière privée, lui permettrait de quitter le Paris SG dans le cadre d’un transfert pour un montant défini à l’avance en 2024. Soit dans un an. Mbappé aurait alors encore deux ans de contrat restants, et nul doute que Nasser Al-Khelaïfi en aurait alors pour son argent avec un départ à plus de 100 millions d’euros. De quoi s’assurer un départ vers le Real Madrid pour le champion du monde tricolore. Si Florentino Pérez veut bien attendre encore une saison et débourser une somme non négligeable pour un joueur qui devait signer libre à deux reprises, en 2022 puis en 2024.

Luis Campos réhabilité

Un changement de situation qui va en tout cas ravir le PSG, et surtout un Nasser Al-Khelaïfi dont la prédiction était totalement juste, à savoir que son attaquant allait partir par le biais d’un transfert, ou prolonger son contrat. Cet accord, désormais total selon le média italien même s’il faut mettre cela par écrit, a été rendu possible par le gros forcing de Luis Campos auprès de Mbappé et son clan. Cela permet au conseiller sportif du PSG de marquer de précieux points au sujet de son avenir personnel au sein du club francilien, puisqu’il était encore récemment question de s’en séparer à l’issue du mercato. Mais la probable prolongation de l’ancien monégasque lui offre un splendide sursis, et permet au dirigeant portugais d’être présent à Paris pour suivre son mercato deuxième version jusqu’au bout sur le terrain.