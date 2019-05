PSG : L’accord est trouvé, l'UEFA bloque ce gros coup au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Thomas Tuchel ne le cache pas, le Paris Saint-Germain envisage un grand ménage pendant le mercato estival.

L’entraîneur parisien compte sur ses dirigeants pour éloigner les indésirables, tout en remplissant l’effectif de joueurs « fiables ». Des éléments comme le Brésilien Allan (28 ans) par exemple. Depuis la confrontation contre Naples en phase de groupes de la Ligue des Champions, on sait que le technicien apprécie beaucoup le milieu défensif. Il faut dire que ce profil manque au club francilien, qui n’avait pas réussi à boucler son transfert cet hiver. Pas de quoi décourager le champion de France, pourtant confronté à un obstacle majeur selon le journaliste Geoffroy Garétier.

« On parle beaucoup de la piste du joueur de Naples Allan, qui était très en vue lors de la phase de poule de la Ligue des Champions. Aujourd’hui tout est bouclé entre Allan, son agent et le PSG, a révélé notre confrère de Canal+. Mais le seul élément manquant, et il est de poids, c’est l’accord de Naples et du président De Laurentiis notamment sur le montant du transfert. Mais le PSG va être très très limité, puisqu’ils ne pourront pas le payer plus de 40 millions d’euros, alors que Naples en demandera bien plus ! » Malgré les bonnes nouvelles reçues ces derniers mois, Paris reste sous la menace du fair-play financier.