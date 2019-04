PSG : L'UEFA ne lâche pas Paris et demande 130 ME de vente

Dans : PSG, Ligue 1.

Menacé par l’UEFA et son fair-play financier, le Paris Saint-Germain a reçu de bonnes nouvelles ces dernières semaines.

Le 19 mars, le champion de France a vu le Tribunal arbitral du sport trancher en sa faveur. Alors que l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) souhaitait rouvrir une enquête sur les comptes du PSG, le TAS a estimé que les experts de l’UEFA n’avaient pas respecté les délais pour lancer cette démarche. Un soulagement pour la direction parisienne, qui avait déjà annoncé son partenariat avec le groupe Accor, son nouveau sponsor maillot qui lui versera près de 50 millions d’euros par an.

Mais tout cela ne suffit pas pour écarter la menace. Depuis les transferts de Neymar (222 M€) et de Kylian Mbappé (180 M€), en plus de leur salaire, Paris doit amortir des sommes considérables. Et les 47 M€ dépensés pour Leandro Parades cet hiver n’ont rien arrangé, prévient le journal L’Equipe, qui précise que le PSG doit encore trouver 130 M€ par an si aucune grosse vente n’est conclue cet été ! Sachant que l’UEFA suivra ce dossier avec la plus grande attention…