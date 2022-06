PSG : L'accord avec Galtier déjà démenti, le grand bluff !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que L'Equipe affirmait que Nice et le PSG avaient conclu un accord concernant le départ de Christophe Galtier à Paris, Le Parisien annonce que tout cela est faux et que les deux clubs se livrent à de l'intox.

Les informations et les démentis se succèdent à un rythme effréné ce lundi soir, puisque quelques minutes après l’annonce par le quotidien sportif d’un « accord trouvé » entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice autour d’un montant de 10 millions d’euros pour permettre au club de la capitale de récupérer Christophe Galtier, Le Parisien affirmait le contraire. Le quotidien francilien, très bien informé puisqu’il avait été le premier à annoncer un accord imminent entre le PSG et Kylian Mbappé pour une prolongation, alors que tout le monde disait le contraire, indique que rien n’est signé entre les deux clubs. Ces bruits correspondent, selon le média, à la volonté de Paris et de Nice de se piéger pour mieux négocier.

Le Parisien dément l'accord Nice-PSG pour Galtier

Non, il n'y a toujours pas d'accord pour Galtier. La partie de poker menteur continue : le PSG sait que Nice ne veut plus de Galtier et fait croire qu'il a d'autres coachs en vue. Nice résiste, se montre toujours aussi gourmand et reste ferme sur les 10 M€. #Galtier #PSG — Laurent Perrin (@lperrinparisien) June 20, 2022

Laurent Perrin, responsable de la rubrique PSG du Parisien, est affirmatif : « Non, il n'y a toujours pas d'accord pour Galtier. La partie de poker menteur continue : le PSG sait que Nice ne veut plus de Galtier et fait croire qu'il a d'autres coachs en vue. Nice résiste, se montre toujours aussi gourmand et reste ferme sur les 10 millions d’euros. » De quoi laisser durer le suspense, même si le quotidien francilien est convaincu que l'entraîneur niçois finira pas venir sur le banc du Paris Saint-Germain, la piste Zinedine Zidane restant toujours aussi froide. Par ailleurs, L'Equipe a rectifié son information en parlant d'un accord « presque conclu » et plus « conclu ». Un mot qui change bien des choses.