PSG : Accord conclu ou presque, Galtier arrive à Paris !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les événements se précipitent ce lundi soir au Paris Saint-Germain, puisque différents médias annoncent un accord entre Nice et le PSG, Christophe Galtier sera bien le successeur de Mauricio Pochettino.

Ce n’est pas un done deal puisque le PSG et Nice n’ont pas communiqué officiellement, mais tout porte désormais à croire que Christophe Galtier arrivera dans les prochains jours à Paris afin de prendre les commandes du club de la capitale. Tandis que certains espéraient encore que l’Emir du Qatar réussisse à convaincre Zinedine Zidane d’accepter le poste, les dirigeants des deux clubs négociaient pour parvenir à un accord, lequel serait désormais imminent. Selon Nice Matin et L’Equipe, l’opération se fera moyennant une somme proche de 10 millions d’euros et à priori aucun jeune joueur du PSG ne sera inclus dans l’opération comme cela avait été évoqué à un moment. Le quotidien azuréen précise que dans le même temps, les dirigeants de Nice ont finalisé le retour de Lucien Favre, libre depuis son limogeage du Borussia Dortmund.

Galtier au PSG, Favre à Nice, tout est prêt !

Avant de communiquer officiellement, le Paris Saint-Germain doit encore boucler le départ de Mauricio Pochettino, mais à priori tout devrait être bouclé avant la fin de la saison. Là encore, Nasser Al-Khelaifi devra signer un chèque proche de 15 millions d’euros afin de solder l’année de contrat qu’il restait à l’entraîneur argentin et son important staff. A ceux qui douteraient encore que l'affaire soit entendue, Karl Olive, réélu dimanche député des Yvelines sous l'étiquette macroniste, a lancé un « Galette complète », faisant référence au surnom de l'entraîneur natif de Marseille, Christophe Galtier bien sûr. Le suspense paraît désormais terminé, même si ces dernières heures les insiders voulaient encore croire que Zinedine Zidane pourrait arriver.