PSG : Kylian Mbappé veut la peau de Thomas Tuchel, l'Espagne l'affirme

Dans : PSG, Ligue 1.

La presse espagnole est bien partie pour se régaler pendant des semaines de la sortie signée Kylian Mbappé ce dimanche soir.

En laissant entendre qu’il pourrait quitter le Paris Saint-Germain s’il n’obtenait pas ce qu’il voulait, l’attaquant français a mis le club en état d’alerte. Mais que veut concrètement le champion du monde ? Selon Don Balon, beaucoup de choses. Mais outre un nouveau contrat avec un salaire proche ou équivalent à celui que touche Neymar, ce qui sera très difficile à obtenir, et des recrues d’ampleur pour affirmer sur le marché des transferts les grandes ambitions des dirigeants, Kylian Mbappé ne souhaiterait plus travailler avec Thomas Tuchel.

L’ancien monégasque serait agacé par la proximité entre l’entraineur allemand et Neymar, et la fameuse « calinothérapie » qui consiste à chouchouter un maximum le Brésilien, avec différents avantages qui provoquent donc un brin de jalousie. Mbappé pousserait donc pour un changement d’entraineur impossible, sachant que Tuchel a l’appui des dirigeants et même de l’Emir. Même si cela n’empêche pas le clan du meilleur joueur de Ligue 1 de faire connaître son opinion, et notamment sa préférence pour Massimiliano Allegri, désormais libre et murmuré au PSG ces derniers jours. Des demandes qui, pour certaines, relèvent plus du fantasme, même si les médias espagnols l’avouent quand même, il sera très difficile pour le Real Madrid de convaincre le champion de France de laisser filer son joyau dès cet été.