PSG : Kylian Mbappé refuse de sourire, c'est quoi le problème ?

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé faisait son grand retour à la compétition samedi soir avec le PSG contre Montpellier. Et l'attaquant français de Paris faisait ouvertement grise mine.

A la mi-temps du match PSG-Montpellier, les réseaux sociaux se sont emballés du côté des supporters parisiens. Et tout cela pour une seule raison, la prestation de Kylian Mbappé et notamment une action qui a attiré les regards. Il ne s’agit pas du penalty tiré par le numéro 7 parisien, et repoussé par le portier du MHSC, ou du petit dialogue avec Neymar lorsque ce dernier a tiré, et marqué, le deuxième penalty accordé à Paris. Non, l’action qui a agacé tout le monde c’est lorsqu’estimant qu’il méritait d’être lancé en profondeur, et constatant que ce n’était pas le cas, Kylian Mbappé s’est arrêté et à ostensiblement affiché sa colère, s’expliquant avec Marquinhos suite à cette action du PSG.

Kylian Mbappé faisait la tête, un souci personnel ou sportif ?

Mbappé il se croit en district pour s'arrêter comme ça !? #PSGMHSC pic.twitter.com/DKc2h1IElF — Αντώνης (@AntonisOGallos) August 13, 2022

Après la pause, et sur un geste superbe, Kylian Mbappé y allait de son but, mais l’attaquant du Paris Saint-Germain ne le célébrait, affichant toujours un visage impassible…tout comme son père, repéré par une caméra de Canal+ dans les tribunes du Parc des Princes. Remplacé par Sarabia à la 86e minute, après un but superbe de Neymar, finalement refusé pour hors-jeu, Mbappé est sorti sans montrer la moindre émotion, s’installant dans le box des joueurs avec ses côtés Hakimi. Sur les réseaux sociaux, personne n'avait réellement d'explication officielle, certains étant persuadés qu'il s'agissait d'un souci personnel, tandis que d'autres évoquaient un problème sportif. Reste qu'au moment de célébrer la victoire avec les supporters parisiens, ils n'étaient que six joueurs à fêter cela, et pas Kylian Mbappé. L'Equipe avait évoqué un certain spleen affiché par la star tricolore à l'entraînement, visiblement c'était vrai.