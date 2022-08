Mbappé en pleine déprime, inquiétude au PSG ?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé fera son retour dans le groupe du PSG ce samedi soir lors de la réception de Montpellier en Ligue 1 au Parc des Princes. Le champion du monde aura sans doute à coeur d'envoyer certains messages.



Absent lors des deux premières rencontres officielles du PSG cette saison, Kylian Mbappé est enfin de retour. Ses adducteurs ne le font plus souffrir, raison pour laquelle Christophe Galtier lui donnera du temps de jeu ce samedi soir au Parc des Princes. Compétiteur dans l'âme, Mbappé a certainement vu que le PSG pouvait bien tourner sans lui. Les victoires clinquantes face à Nantes puis Clermont ont impressionné fans et observateurs sur le nouvel état d'esprit affiché par le club de la capitale. Contre Montpellier, Mbappé va donc débuter sa saison. Et il souhaitera débloquer son compteur de buts et de passes décisives. Car un Mbappé buteur et important est un Mbappé heureux.

Un Mbappé moins heureux ?

🌕🗣 Kylian Mbappé : « Contre lequel de mes trophées je serai prêt à échanger un Ballon d’Or ? Allez, contre un Trophée des champions. C'est bon, ça peut suffire ? Sinon, je rajoute aussi une Coupe de la Ligue. » 😂



(@francefootball) — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 13, 2022

Selon L'Equipe, l'ancien joueur de l'AS Monaco n'est d'ailleurs pas apparu des plus enjoués cette semaine à l'entraînement. « Cette semaine n’aura pas été celle où Mbappé aura le plus manifesté sa joie de vivre, comme si un souci le tourmentait, mais d’un point de vue physique il a rassuré tout le monde », indique notamment le média français. Des mots révélateurs de l'état d'esprit affiché par Mbappé, très certainement déçu de ne pas avoir pu participer au début de saison du PSG. Mais ce nouvel exercice sera très long, entre les matchs en club et la Coupe du monde à disputer avec l'équipe de France. En prolongeant avec le PSG, Mbappé veut se donner les moyens d'exister dans les débats pour le Ballon d'Or 2023. Pour cela, il faudra aller loin en Ligue des champions et lors de la Coupe du monde.

Mbappé veut le Ballon d'Or avec le PSG !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En prenant la décision de prolonger l'aventure au PSG jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a envoyé un message fort. Mais dans la capitale française, le joueur de 23 ans sait que la donne sera différente par rapport au Real Madrid pour soulever le Ballon d'Or. Lors d'un entretien accordé à France Football, le champion du monde a d'ailleurs été honnête sur le sujet : « Si j'ai réfléchi au Ballon d'Or lors de ma prolongation ? Oui forcément. Le Real est une machine à Ballon d'Or. Mais le plus important reste le terrain. Ce n’est pas ton club qui va le chercher, c’est toi. Je reste convaincu que je pourrai le gagner à Paris ». Les ambitions fortes de Kylian Mbappé sont donc désormais affichées. Il veut tout rafler avec le PSG. Il faudra pour cela très vite envoyer certains messages. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas le crack tricolore qui prend la lumière pour le moment au PSG, mais bien plutôt ses deux acolytes de l'attaque, Neymar et Leo Messi.