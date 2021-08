PSG : Kylian Mbappé refuse de prolonger, ça fuite au Qatar !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG dans un an, Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger. Et la signature de Leo Messi ne semble pas vraiment lui donner envie de rester à Paris.

Verra-t-on à l’œuvre le trio Mbappé-Neymar-Messi en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? Pour l’heure, rien n’est moins sûr. Et pour cause, Lionel Messi doit se préparer physiquement tandis que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG d’ici le 31 août. L’hypothèse d’un départ prend de plus en plus de poids après la venue de Messi, qui réduit logiquement les responsabilités et l’importance de Mbappé au Paris SG.

مبابي رفض التجديد وأخبر النادي بذلك، ولكنه سيسمح لهم باتخاذ القرار، إذا كان عليه البقاء فسيأتي بشكل مجاني في 2022



Mbappe refused contract extension, he will allow PSG to decide to keep him this season or not. If he stays, he will leave on a free in 2022@RMadridistaReal pic.twitter.com/BzBvZ5dehg — محمد الكعبي (@Qatari) August 12, 2021

A l’heure où la question de la prolongation de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, le compte Twitter @Qatari de Mohammed Al Kaabi a lâché une véritable bombe. Selon lui, Kylian Mbappé refuse catégoriquement de prolonger son contrat en faveur du PSG, et laisse désormais le choix à ses dirigeants de le vendre cet été ou de le laisser partir libre dans un an. Selon le spécialiste, qui avait parlé de Messi au PSG il y a plusieurs semaines, il ne serait toutefois pas étonnant de voir Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar céder en vendant Kylian Mbappé cet été au Real Madrid. Une tendance qui se confirme également du côté de la presse espagnole, où le média Todo Fichajes annonce une offensive imminente du club merengue pour le champion du monde 2018.

El fichaje de Mbappé por el Real Madrid estaría al caer https://t.co/Mqsktm94XJ — Todofichajes.com (@TDfichajes) August 11, 2021

En effet, à en croire le média espagnol, il est de plus en plus évident que le Real Madrid prépare une offensive pour recruter Kylian Mbappé avant la fin du mercato. Dans un premier temps, le but de Florentino Pérez était d’attendre 2022 pour recruter l’ancien Monégasque en tant que joueur libre. Mais le Real Madrid estime que la signature de Messi au PSG offre une fenêtre de tir à ne pas rater. C’est ainsi que selon le média, le Real Madrid serait prêt à offrir 175 millions d’euros à Paris dès cet été afin de recruter Kylian Mbappé. Une proposition qui, si elle se confirme, ne devrait pas laisser insensible les dirigeants parisiens.

🚨 Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG 🔴🔵 — T.V. (@ThibaudVezirian) August 11, 2021

Tout l’enjeu de ce dossier est de savoir si Kylian Mbappé a envie de jouer une saison au côté de Lionel Messi avant de potentiellement partir libre. La réponse est non selon l’insider Thibaud Vézirian, catégorique sur son compte Twitter, même si certains rappellent qu'il avai également annoncé la vente de l'OM en février dernier. « Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi » a publié le journaliste, pour qui il ne fait plus aucun doute que Kylian Mbappé a l’intention de quitter le Paris SG pour rejoindre le Real Madrid au mercato estival.

« Mbappé Il est parisien, très compétitif, il voulait une équipe compétitive, je pense qu’il n’y a pas plus compétitive comme équipe, il n’a pas d’excuses pour faire quelque chose d’autre »



💬 Nasser al-Khelaïfi sur l'avenir de Mbappé pic.twitter.com/Qx5TOX4CT2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 11, 2021

En attendant de connaître l’évolution de ce dossier brûlant, Nasser Al-Khelaïfi refuse de perdre la face, tout du moins publiquement. En conférence de presse de Leo Messi mercredi, le président du PSG a tenu à bomber le torse en mettant la pression sur Kylian Mbappé. « Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a plus d'excuse pour faire quelque chose d'autre ». Sauf s’il veut accomplir son rêve assumé de porter les couleurs du Real Madrid, où il retrouverait Karim Benzema et serait de toute évidence la tête d’affiche du projet merengue. Ce qui n’est plus le cas au Paris Saint-Germain, où Lionel Messi a subitement attiré toute la lumière des projecteurs sur lui…