PSG : Mbappé prolongé ? Leonardo a des infos !

Invité ce jeudi de France Bleu Paris, Leonardo a évoqué le dossier bouillant de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. Le directeur sportif est confiant mais prudent tout comme pour Neymar.

Kylian Mbappé et Neymar ont signé au Paris Saint-Germain en 2017, et c’est donc en ce moment que le club de la capitale doit gérer la double prolongation des deux stars mondiales. Si concernant le joueur brésilien, les choses sont visiblement presque bouclées, et dans le bon sens, le mystère plane encore pour savoir si le champion du monde français restera plus longtemps dans capitale. Au coeur de toutes les préoccupations, et toutes les rumeurs, depuis son triplé face au FC Barcelone, Kylian Mbappé est forcément un sujet qui hante Leonardo. Et lorsque le directeur sportif du PSG a été interrogé sur cette éventuelle prolongation de Mbappé, il a reconnu qu’une décision était imminente.

Mbappé et le PSG, ça va bientôt se décider

S’il n’a pas voulu se mouiller concernant le choix de l’attaquant tricolore, Leonardo a tout de même semblé être relativement optimiste. « Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas, Il est, point (…) Ça fait longtemps qu'on parle, tout le monde sait ce qu'on veut. Les choses sont claires. On va arriver au moment, et je pense que c'est bientôt, de dire quelle est la vision de tout le monde pour le futur. On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision. Avec Neymar, on parle aussi. On est en bonne voie. Le contrat est seulement décidé quand il est signé », a toutefois précisé, au micro de France Bleu, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, conscient que ces deux énormes opérations n’étaient pas des plus faciles à boucler. Entre le PSG et Kylian Mbappé, l'heure du choix est désormais arrivée, tout le monde retient son souffle, notamment du côté du Real Madrid et de Liverpool, deux clubs où Mbappé sait qu'on le convoite.