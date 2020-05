PSG : Kylian Mbappé marche sur la Ligue 1 et il adore ça

Dans : PSG.

Jeudi, la LFP a officialisé l’arrêt de la Ligue 1 et la prise en compte du classement à la 28e journée au quotient. Une fin de championnat prématurée qui offre à Kylian Mbappé le titre de meilleur buteur…

Avec 18 buts marqués en 20 matchs de championnat disputés, l’attaquant du Paris Saint-Germain devance Wissam Ben Yedder. Très performant avec l’AS Monaco cette saison, l’ancien buteur du FC Séville a également marqué 18 buts, mais en 26 matchs. Au ratio, Kylian Mbappé est donc sacré meilleur buteur de la saison de Ligue 1, pour la deuxième fois de sa carrière après la saison dernière, durant laquelle il avait littéralement affolé les statistiques en claquant 33 buts. Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe du Monde et titres de meilleur buteur du championnat… A force, l’armoire à trophée de Kylian Mbappé va être pleine en dépit de l’âge très précoce du Parisien.

Néanmoins, le buteur de 21 ans ne semble pas rassasié à en croire les différentes publications que ce dernier a posté dans sa story sur Instagram. Heureux comme un gosse d’avoir raflé le titre de meilleur buteur de la saison, Kylian Mbappé a fait suivre une dizaine de messages le félicitant pour cette récompense individuelle. Jugé comme trop individualiste par certains consultants avant l’interruption des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus, Kylian Mbappé accorde une importance extrême à ses statistiques et cette petite anecdote le prouve. Toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé totalise 33 buts en 2019-2020. Un total qu’il pourrait encore augmenter si la Ligue des Champions reprenait en août et si le Paris Saint-Germain avait l’opportunité de disputer la finale de la Coupe de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais et la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne.