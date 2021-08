PSG : Kylian Mbappé au Real, l'Emir prépare un coup de théâtre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans ce qui est désormais la dernière journée du marché des transferts, le PSG tient tête au Real Madrid pour l’avenir de Kylian Mbappé, et rêve toujours d'un énorme coup avec la prolongation du prodige français.

Aucune ouverture n’a été concédée, et si la tension est maximale dans ces dernières heures, les dirigeants parisiens ont bien fait comprendre que leur fermeté n’était pas de façade. L’offre de Madrid pour Mbappé à hauteur de 180 millions d’euros bonus compris ne suffit pas pour vendre un tel joueur aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi et même probablement de l’Emir du Qatar. Résultat, la Maison Blanche, qui pensait bien avoir fait le plus difficile en mettant le Paris Saint-Germain à la table des négociations, est pour le moment le bec dans l’eau.

Si des informations vont encore circuler dans les prochaines heures sur une nouvelle attaque possible du Real Madrid à hauteur de 200 ME, le PSG se défend d’avoir reçu la fameuse troisième offre. Et chez Mbappé, on a bien compris la tournure que prenait ces discussions. Ainsi, selon RMC, l’attaquant international français, qui avait bien fait comprendre à ses dirigeants qu’il se voyait jouer dès cet été au Real Madrid, a décidé de prendre la tournure des évènements avec philosophie. Il n’est pas agacé par la volonté du Paris SG de le retenir, comprenant aussi la difficulté de le remplacer en si peu de temps. Et il estime également que la formation merengue a fait son travail en effectuant deux belles offres pour un joueur à un an de la fin de son contrat.

Le Real Madrid souhaite désormais se concentrer sur la signature libre de Kylian Mbappe pour la saison prochaine.



Là encore, Paris a et a toujours eu le même discours : « on veut prolonger Kylian Mbappe ». Donc le #PSG va encore essayer de prolonger son attaquant. https://t.co/eNHBX4jaMl — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 30, 2021

Ce sera donc rendez-vous dans un an et bye-bye PSG, avec l’ambition d’effectuer une dernière saison brillante sous le maillot parisien. Et pourquoi pas aller chercher le trophée suprême en Ligue des Champions, et partir avec le sentiment du devoir accompli. Car si le PSG a pu bomber le torse et retenir Mbappé de toutes ses forces cet été, ce ne sera plus le cas à partir de janvier prochain. L’ancien monégasque sera autorisé à négocier avec le club de son choix, et même signer un contrat pour sceller son avenir si un accord venait à être rapidement trouvé. Mais en attendant cette date du 1er janvier 2022, le PSG a encore et toujours la main sur le dossier.

Le PSG lance l’opération Mbappé

Et selon la radio sportive, l’objectif est clair : celui de convaincre Kylian Mbappé que son avenir sur le long terme se situe à Paris. Avec un contrat copieux et une durée qui peut être adaptée à sa guise, Nasser Al-Khelaïfi est persuadé d’avoir encore de sérieux atouts pour lui faire signer un nouveau contrat. L'Emir du Qatar rêve d'avoir au PSG un trio composé de Messi, Neymar et Mbappé au moment où la Coupe du monde se jouera dans son pays, dans un peu plus tard. De quoi déboucher sur une prolongation surprise ? Cela s’est déjà vu plusieurs fois dans le monde du football, quand un joueur tout proche de partir doit finalement reste, et signe une prolongation pour montrer que tout le monde repart sur de bonnes bases. C’est loin d’être gagné pour le PSG, mais la détermination de ses dirigeants est grande. Peut-être pas autant que celle de Mbappé, qui est persuadé que son avenir se situe au Real Madrid. Sans compter le fait qu’une prolongation de l’attaquant français à Paris serait vu comme une terrible trahison par Florentino Pérez, qui compte depuis le début sur Mbappé pour forcer son arrivée à Madrid.