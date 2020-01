PSG : Kylian Mbappé à Liverpool, game over

Dans : PSG.

Les clubs capables de s'offrir Kylian Mbappé sont très rares, mais Liverpool en a les moyens. Pourtant, le transfert du champion du monde du PSG chez les Reds est déjà à oublier.

Même si le club de Jurgen Klopp n’a pas les moyens financiers d’un Real Madrid ou d’un FC Barcelone, Liverpool est suffisamment riche pour être en mesure de faire une offre au Paris Saint-Germain pour s’offrir Kylian Mbappé. Voir la star du football français…et mondial sous le maillot des Reds en fait rêver plus d’un, mais si l’on en croit David Ornstein, journaliste anglais pour le très sérieux média sportif américain The Atletic, les chances de voir Kylian Mbappé un jour à Anfield avec le maillot des champions d’Europe en titre sont nulles ou presque. Non pas que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi refuseront une offre de Liverpool, mais c’est tout simplement le club anglais qui ne sent pas le besoin de faire signer Mbappé.

Mbappé à Liverpool, c'est non

Il ne s’agit pas d’un choix présomptueux du leader de la Premier League, mais plus d’une décision stratégique et qui ne s’applique pas qu’au seul joueur du PSG, mais plutôt à toutes les stars. « Il est plus que probable que Liverpool ne fera pas signer Kylian Mbappé ou Jadon Sancho (…) Liverpool n’a qu’un faible intérêt à dépenser énormément d’argent sur des joueurs qui ne pourront être titulaires à chaque rencontre de la saison », explique le journaliste anglais, qui estime que Jurgen Klopp a besoin de faire tourner son effectif, ce qui est difficilement possible avec des footballeurs recrutés pour une montagne d’or. Et lorsque l’on parle de Kylian Mbappé, on évoqué un transfert à plus de 200ME.