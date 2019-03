PSG : Kurzawa se prend un gros coup de pression par Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Doublé par Yuri Berchiche la saison passée, blessé et absent une grande partie de cette saison, Layvin Kurzawa a cette fois laissé Juan Bernat prendre confiance à son poste.

Mais en ce début de printemps, le latéral gauche parisien revit avec enfin un enchainement de matchs corrects, et une récompense immédiate avec un appel en équipe de France, même s’il est très loin de la hiérarchie de Didier Deschamps quand tout le monde est sur le pont. A 26 ans, l’ancien monégasque semble enfin avoir oublié ses déboires physiques et extra-sportifs, pour se concentrer sur le football. De quoi espérer une belle fin de saison et une vraie concurrence à l’avenir avec l’Espagnol ? Tout le monde l’espère à Paris, alors que Kurzawa n’a jamais réussi à faire l’unanimité depuis sa signature au PSG. A l’approche de la fin de son contrat en juin 2020, la question de sa prolongation se pose à nouveau. Si la tendance est à l’ouverture des négociations, Thomas Tuchel a envoyé un message limpide à ce sujet, expliquant que, pour pouvoir espérer signer un nouveau bail, il fallait montrer sa solidité sur la durée.

« Une prolongation de Kurzawa ? Je dois réfléchir. On a besoin de joueurs fiables, c’est à dire capables de jouer trois matchs par semaine et de récupérer très vite », a lancé l’entraineur du PSG, pour qui son latéral gauche ne fait pour le moment clairement pas partie de cette catégorie. Le message est passé…