PSG ‍: Kurzawa proposé à l’OM, Riolo se marre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avant la signature de Quentin Merlin vendredi, l’Olympique de Marseille a longtemps rencontré des difficultés pour attirer son deuxième latéral gauche cet hiver. Moqueur, le journaliste Daniel Riolo se demande pourquoi le club phocéen n’a pas tenté de relancer l’indésirable du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa.

Après la venue de l’international suisse Ulisses Garcia, l’Olympique de Marseille a accueilli son deuxième latéral gauche de l’hiver. Ce vendredi, la direction olympienne a officiellement conclu le transfert de Quentin Merlin pour un montant inférieur à 12 millions d’euros. Un joli coup pour le club phocéen ? Pas si sûr, prévient Daniel Riolo, qui attend de voir si l’ancien joueur du FC Nantes saura s’adapter au contexte marseillais.

Merlin a-t-il les épaules pour l'OM ?

« C'est toujours la même chose avec l'OM. Le gars qui était bon dans un club de Ligue 1, qui en plus n'était pas un top club de Ligue 1, tu lui vois un potentiel... Le mec arrive après à l'OM et c'est une autre histoire de s'imposer, a rappelé le journaliste de RMC. Je l'aime bien mais on est obligé de s'interroger sur la taille de ses épaules. » D’autant que Quentin Merlin n’était pas du tout la priorité de Pablo Longoria. Avant de s’intéresser au Bleuet, le président de l’Olympique de Marseille avait notamment connu des échecs pour Josh Doig et Adrien Truffert.

« Les mecs partent d'abord sur le gars de l'Hellas Vérone, après finalement c'est peut-être Truffert... Merlin arrive et on a l'impression que c'est le cinquième choix à 10 millions d'euros. Il a intérêt à être bon le gamin, a commenté Daniel Riolo, avant de lancer une proposition sur le ton de l’humour. Sinon ils auraient pu tenter Kurzawa... C'est un arrière-gauche qui est libre. Mais en même temps, là tu es un peu emmerdé parce qu'il y a la Fashion Week prêt à porter qui va démarrer... Il y a eu la haute couture, maintenant il va y avoir le prêt à porter. Si il enchaîne, ça fait qu'il n'arrive que mi-février à Marseille donc ça peut être un souci. » Apparu une seule fois cette saison, l’indésirable du Paris Saint-Germain sera libre l’été prochain.