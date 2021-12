PSG : Kurzawa éjecté, la boulette de Leonardo bientôt réparée ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Cet hiver, le PSG compte bien dégraisser son effectif. Les Parisiens ont déjà entrepris le départ de Rafinha à la Real Sociedad mais encore d'autres indésirables doivent quitter le navire. Parmi eux, Layvin Kurzawa qui compte un bon nombre de prétendants.

Ces dernières saisons, le PSG a été habitué à animer le marché des transferts avec des achats nombreux et surtout très onéreux. Les Parisiens comptent bien être actif encore une fois en ce mois de janvier mais cette fois-ci dans le registre des ventes. En effet, Paris doit dégraisser un effectif très, trop fourni. Il serait intéressant de voir Draxler, Rafinha ou encore Kurzawa quitter la capitale à court terme. Le PSG semble avoir déjà réussi à refourguer le Brésilien puisque Rafinha devrait être prêté à la Real Sociedad pour six mois. Layvin Kurzawa devrait lui emboiter le pas. Le latéral français, acheté à Monaco en 2015, a déçu de plus en plus le PSG au fil du temps et a donc progressivement reculé dans la hiérarchie.

Kurzawa veut partir et les candidats sont au rendez-vous

L'arrivée de Nuno Mendes cet été au poste de latéral gauche a sonné le glas des espoirs de Kurzawa. Avec le jeune portugais et Juan Bernat, le temps de jeu de l'ancien monégasque au PSG est maintenant quasiment nul. Kurzawa n'a pas joué une seule minute en Ligue 1 cette saison et tout neuf petites minutes lors du trophée des champions en août. Excédé par cette situation, il veut partir et possède des prétendants. Naples s'est notamment renseigné sur lui mais voit un autre club italien le concurrencer, la Lazio. Les deux italiens doivent aussi affronter West Ham sur le dossier. Le club anglais pourrait s'offrir un deuxième parisien après Alphonse Aréola. Toutefois, ces trois clubs devront surtout convaincre financièrement Kurzawa. Sous contrat jusqu'en 2024 avec Paris, il émarge à 450 000 euros par mois. Une rémunération qui avait fait échouer les négociations avec l'OL cet été.